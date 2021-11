Meteorologista explica como se formou a tempestade que atingiu o Amapá

Fortes chuvas do dia 20 deixaram um rastro de inundações em Macapá e outros municípios.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

As chuvas do dia 20, que afetaram com força a Região Metropolitana de Macapá os interiores de Mazagão, Itaubal, Laranjal do Jari, Porto Grande e Ferreira Gomes, tiveram a intensidade fora do comum provocadas por uma grande massa de nuvens carregadas que se deslocou do interior do Pará para o Amapá.

A informação é do chefe do núcleo de Hidrometeorologia e Energias Renováveis do Instituto de Pesquisa Científicas do Amapá, o meteorologista, Jefferson Vilhena. Ele explicou como esse deslocamento proporcionou a soma de três sistemas que estavam separados entre o espaço aéreo dos dois estados vizinhos.

O Núcleo de Meteorologia havia emitido um boletim na sexta-feira (19), informando sobre a intensidade das chuvas, mas de até 30 mm, apenas. Os modelos climáticos não previram que um outro sistema que estava sob a região do Marajó (PA) se deslocaria em direção ao Amapá e se juntaria com os sistemas já previstos para o fim de semana amapaense.

“Isso fez com que um grande sistema fosse criado, isso muito rapidamente, e acabaram caindo sobre pontos localizados, entre eles parte da capital macapaense, principalmente Centro e zona sul”, comentou Vilhena.

Segundo ele, o bairro do Zerão, na zona sul, foi o que mais recebeu a precipitação pluviométrica de sábado, 250 mm. Veja o que diz o profissional:

Previsão

A previsão para esta semana continua sendo de chuvas, mas de baixa intensidade, na maioria dos municípios. Algumas chuvas mais intensas devem ocorrer na porção norte do estado, onde ficam os municípios de Oiapoque, Calçoene e Amapá.

“Essas chuvas ocorrem com acumulados de fraco a moderado, ou seja, de 15 a 33 mm, para esta segunda-feira. Já para terça, a previsão é de tempo mais aberto, com chuvas bem fracas, que podem nem ocorrer. Sol com temperaturas altas. Já para quarta-feira (24), o sol deve vir novamente, com algumas possíveis chuvas fracas na maioria dos municípios e as mais intensas no norte amapaense novamente, com acumulados de moderado à forte, entre 18 e 40 mm”, informou o meteorologista.