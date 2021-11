Mobilização salva cachorro esfaqueado por pescador

Chiclete foi trazido por delegado de polícia para a capital, onde foi recebido por ONG e passou por cirurgia

Por SELES NAFES

Uma mobilização solidária está salvando a vida do cachorro esfaqueado por um pescador, na última sexta-feira (19), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Chiclete, um vira-latas amigável e carinhoso, passou por cirurgia e está se recuperando na casa do presidente de uma ONG de proteção a animais.

O caso comoveu as redes sociais. O cão foi esfaqueado por um pescador durante uma bebedeira. Ele alegou que o cão tinha machucado o cachorro dele, mas a polícia afirma que a agressão ocorreu porque o pescador tem uma rixa com a família proprietária de Chiclete.

Depois da prisão em flagrante, ontem (20), o cachorro foi removido por um carro da prefeitura de Oiapoque para a capital. Ele veio acompanhado pelo delegado de polícia Charles Corrêa, que fez a prisão do agressor e socorreu o animal, que já tinha perdido muito sangue e quase não conseguia ficar em pé.

Por volta de 13h30min de ontem, eles chegaram em Macapá e foram recebidos pelo advogado Victor Hugo, presidente de uma ONG. Chiclete foi levado para uma clínica onde passou por cirurgia no início da noite.

“A facada pegou na costela do animal, o que impediu que atingisse os órgãos vitais. O Dr Dorceles fez a cirurgia, fechou todas as camadas, fez a sutura e agora está medicado”, explicou Victor Hugo.

“É bem carinhoso. Dá até pra gente carregar no colo. Vai ficar 10 dias comigo até tirar os pontos e voltar para Oiapoque”, acrescentou.

O delegado Charles Corrês pagou todo o tratamento do cachorro, da ração à cirurgia.

“Não dormimos vigiando o cachorro, porque ele perdeu muito sangue. Está aqui em casa e vai ficar bom. Está sem febre. Em três ou quatro dias estará andando. A facada foi muito forte, e causou hematomas ao redor da costela do animal e afetou aquele músculo”, concluiu.