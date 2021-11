Moradores em situação de rua e a exclusão da rede de saúde, ASSISTA

Reportagem mostra a missão de profissionais em assistir usuários e pessoas abandonadas

Quase todos os dias, uma equipe do programa Consultório na Rua percorre praças e semáforos de Macapá para encontrar com moradores em situação de rua. A maioria é dependente de álcool e drogas, e há muito tempo perdeu o vínculo familiar e o censo de cuidado consigo mesmo. Levá-los até uma unidade de saúde para receberem o mínimo de atenção é uma tarefa difícil, que requer paciência e luta contra o preconceito. Os alunos do curso de psicologia da faculdade Immes fizeram uma pesquisa sobre o assunto. Assista.