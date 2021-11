Moradores impedem que equipe da CEA deixe local que está há 24h sem luz

PM precisou ser chamada para acalmar os ânimos no Bairro dos Congós; CEA informou que há super demanda

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após o temporal que desabou ontem (20), em Macapá, perímetros inteiros continuavam sem energia elétrica na noite deste domingo (21), alguns deles há mais de 24 horas. Em um deles, na Avenida Luís Alves da Cunha, a 21ª do Bairro Congós, moradores decidiram impedir a saída de uma equipe de campo que foi até o local, verificou o problema, mas teria tentado sair sem resolução.

A professora Lorena Barata, moradora do local, contou ao Portal SelesNafes.com que tentou ligar para a CEA dezenas de vezes e que foi atendida uma única vez, às 22 horas do sábado.

A equipe de campo da CEA chegou em sua rua no fim da tarde deste domingo, e teria alegado que faltam materiais para resolver o problema. Citaram elo fusível e vara de manobra como dois dos materiais faltantes. A população, revoltou-se. Viaturas da PM chegaram ao local para tentar dirimir a querela.

Além deste perímetro do Bairro Congós e de áreas do Muca, na zona sul de Macapá, o Portal SelesNafes.com apurou que locais como o Km 9, e no bairro do Laguinho também estão sem energia elétrica há 24h.

CEA

A CEA negou que faltam materiais e declarou ao Portal SN que foram mais de 200 ocorrências nas últimas 24 horas, e que tem priorizado o atendimento nas áreas alagadas.

Sobre a ocorrência da 21ª Avenida e outras, declarou.

“Não procede a informação de que tem apenas quatro equipes e que há falta de material. Temos sete equipes de plantão e uma picape normal na área metropolitana. Uma equipe para atendimento de ocorrências complexas com um caminhão. Esse é o nosso efetivo normal. E ainda tivemos reforço por conta da prova do Enem. Até agora já substituímos cerca de 15 transformadores, 3 postes de concreto, além de mais de 100 ações de podagem”, divulgou a companhia.

Ainda de acordo com a empresa, foram realizadas emendas e substituição de cabos de alta e baixa tensão, que somados superam dois quilômetros.

“E fizemos mais de 500 atendimentos de clientes isolados, isso tudo só na região metropolitana (Macapá e Santana), o que representa, nas últimas 24h, devido à tempestade, mais de 5 dias de trabalho normal”, declarou.

Quanto à previsão de resolução do problema, a equipe segue na área e a ocorrência segue em andamento até o fechamento deste texto.