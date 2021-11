Morre Azevedo Picanço, a ‘alegria do domingo’

Azevedo Picanço, de 60 anos, se recuperava de um AVC e outros problemas de saúde

Por SELES NAFES

Morreu na madrugada deste sábado (20), aos 60 anos, o radialista Azevedo Picanço, um dos nomes mais importantes do rádio amapaense. Ele estava internado no Hospital São Camilo, em Macapá, há pouco mais de um mês, após um AVC derivado de outros problemas de saúde.

Mais velho de 9 irmãos fundadores do tradicional Bairro do Trem, na região central de Macapá, Azevedo chamava para todos carinhosamente de ‘Meu Preto’. Era um entusiasta do Carnaval, das festas juninas e de outras manifestações culturais das quais costumava participar como apresentador.

Era avesso à política, e apresentou o programa ‘Domingo é o Show’ nas principais emissoras de rádio do Amapá. Estava há mais de 40 anos na profissão, que começou aos 17 anos.

“Embora fosse um pioneiro, bem antigo na profissão, era um profissional bem moderno, e como procurava ser isento da política ele era bem popular”, define o amigo e também radialista Armstrong Souza.

Com passagens pelas rádios Educadora, Difusora, Equatorial e Amapá FM, Azevedo estava até o início deste ano na Diário FM, a convite do amigo Armstrong.

No entanto, após problemas de saúde, precisou se afastar do microfone e se mudou do Conjunto Cabralzinho, onde residia havia quase 30 anos, e voltou a morar com as irmãs no Bairro do Trem.

O velório dele foi marcado para a partir das 10h, em uma capela na Avenida Mendonça Furtado, Bairro Santa Rita, próximo ao Hospital São Camilo. O sepultamento será no domingo (21) em cemitério ainda a ser confirmado.