Morre o ex-chefe de jornalismo da TV Amapá, Elizandro Oliveira

O jornalista tinha apenas 42 anos, e não resistiu a um infarto fulminante

Por SELES NAFES

Morreu aos 42 anos, na tarde deste sábado (20), o jornalista gaúcho Elizandro Oliveira, ex-chefe de jornalismo da Rede Amazônica no Amapá, afiliada da TV Globo. Elizandro teve curta temporada em Macapá, mas colecionou amigos e admiradores.

Antes de assumir a chefia de jornalismo da Rede Amazônica, Elizandro dirigia a TV Grande Rio, afiliada da Globo em Petrolina (PE), e passou também pela TV Centro América, na cidade de Rondonópolis (MT).

A convite do jornalista Luís Augusto Pires, então diretor de jornalismo do grupo que detém o sinal da Globo na maior parte da Região Norte, Elizandro chegou em Macapá em junho de 2017 para conduzir o jornalismo da TV Amapá.

O jeito pacífico e sorridente, além da visão arrojada, facilitaram a missão de Elizandro no pior momento econômico da Rede Amazônica, abalada após a morte do fundador Phelippe Doau, em 2016.

Elizandro se saiu bem. Conseguiu dar um visual mais modernizado aos telejornais da emissora, e recebeu o convite para assumir o jornalismo de todo o grupo Rede Amazônica, em Manaus, em 2019. Ele ficou cargo durante 1 ano e 8 meses, até ser desligado da empresa, em agosto de 2021.

Ele continuava morando em Manaus, mas, de acordo com amigos, estava passando férias com a esposa e os filhos no interior da Bahia quando se sentiu mal. O jornalista chegou a ser socorrido, mas o infarto foi fulminante.

Elizandro Oliveira era natural da cidade de Lagoa Vermelha (RS). Ele deixou esposa, a também jornalista Larissa Brandão, e dois filhos. O velório e o sepultamento serão realizados na cidade de Curaçá (BA), onde ele estava passeando com a família.