Mulher é achada morta após atropelamento; motorista foge

O Sinistro de trânsito aconteceu por volta de 22h, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma mulher de 57 anos morreu na noite deste sábado (13), após ser atropelada por um veículo, supostamente tipo picape, que se evadiu em alta velocidade do local. A placa não foi anotada.

O Sinistro de trânsito aconteceu por volta de 22h, no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

A vítima, identificada como Regina Célia Gomes de Oliveira, era bastante conhecida na comunidade. Ela foi encontrada pelos militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (Bptran), caída às margens da Avenida Amélia Dias dos Santos, sangrando pela boca e já sem os sinais vitais, nas proximidades da casa onde morava.

Testemunhas disseram à polícia que Regina Célia tentava atravessar a via quando foi atingida pelo veículo. Mas, também, há uma outra versão, a de que o carro teria passado por cima da vítima, que estaria deitada em via pública, possivelmente dormindo.

Um irmão dela compareceu ao local e disse à polícia que a vítima era depressiva e tinha o hábito de ingerir bebida alcoólica. A Polícia Científica esteve no local e vai apontar as causas do acidente. O laudo pericial sai em até 30 dias.