Na Anvisa, Lucas volta a defender reabertura da fronteira com a Guiana

Solicitação ocorreu durante encontro com o presidente da Anvisa

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD) voltou a pedir que o governo brasileiro reabra sua fronteira com a Guiana Francesa, através do município de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. Foi durante audiência com o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alex Campos Machado.

Apesar de ter reduzido muito, em relação a meses anteriores, Oiapoque é o único município do interior que continua registrando a maioria dos novos casos de covid-19 no Amapá, segundo dados oficiais do governo do Estado.

Contudo, o parlamentar lembrou ao presidente da Anvisa que a população de Oiapoque, diferentemente de outros municípios, foi vacinada contra a doença tanto do lado brasileiro quanto do lado francês, e que isso dá segurança para que a fronteira seja reaberta. A decisão, contudo, só virá após posicionamento da Anvisa, o que deve ocorrer dentro de duas semanas.

“Essas discussões estão bem avançadas, e a Anvisa exerce um assessoramento nesse debate. É eminente o debate da reabertura das fronteiras terrestres. Essa decisão será da Casa Civil e a fronteira tem um cenário epidemiológico favorável”, avaliou o presidente.

“Viemos ratificar. Os empresários de Oiapoque que geram trabalho estão muito preocupados”, acrescentou o senador. Assista.