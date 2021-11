Na zona sul, Ciosp opera ao lado de esgoto a céu aberto

Os buracos são do Conjunto Habitacional PAC Congós, em Macapá

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O delegado Vinícius Nunes não mais aguentou o risco e o mau cheiro de três grandes buracos de esgoto a céu aberto na frente de onde trabalha, no Ciosp do Bairro Congós, na zona sul da capital do Amapá.

Os buracos são do Conjunto Habitacional PAC Congós, que fica ao lado do órgão de segurança, de onde Nunes é titular.

O conjunto, um dos primeiros do programa Minha Casa, Minha Vida no Amapá, nunca foi concluído e recentemente foi ocupado por famílias sem moradia.

Trata-se, portanto, de uma área atualmente habitada e com muitas crianças por perto, circulando e correndo riscos, pois os buracos são fundos e facilmente uma criança se afogaria neles.

O delegado falou ao Portal SelesNafes.com que não lhe cabe apenas reclamar, mas sim, tomar atitudes. Por isto, a Companhia de Água e Esgoto do Amapá, Caesa, a Secretaria de Meio Ambiente do município de Macapá (Semam) foram oficiadas para resolverem o problema.

Além disso, o delegado registrou um Boletim de Ocorrência por crime ambiental, solicitando uma perícia ambiental. O Ministério Público do Estado também foi provocado.

Nunes pretende, com essas ações, responsabilizar quem deveria resolver a questão e, principalmente, corrigir o problema.

Ester Martins, de 32 anos, uma das ocupantes dos prédios do conjunto, disse que por várias vezes os próprios moradores já debateram o assunto e que se pudessem já teriam eles mesmos resolvido a questão.

“No momento nós não temos condições de tapar essa fossa. Todo mundo já se manifestou, mas de madeira ficaria perigoso e de concreto não temos condições. Então, a gente pede pro poder público: se puder ajudar a gente com alguma coisa, nem que seja só o material. Aqui tem criança, e, de noite, é muito arriscado”, declarou Ester.

Caesa

Em nota, a Caesa informou que as valas apontadas na reportagem não são de sua responsabilidade, pois não foram concluídas pela construtora responsável pelo residencial Congós e tampouco entregues para uso de moradores ou operação da Caesa.

A Companhia informou, ainda, que não fez ligações de água para uso do residencial, e que o problema relatado é resultado da ocupação irregular dos prédios da região.

Semam

A Semam informou que as equipes de fiscalização estiveram no local, mas que o caráter da ocupação daquelas moradias impedem ações e, além disso, a Semam informou que essa questão é de responsabilidade do Estado.