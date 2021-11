Vamos analisar juntos o capítulo 5 de I aos Tessalonicenses

Bom dia! Não adianta decorar a Bíblia se não vivermos a sua essência. Afinal, ninguém se alimenta decorando o cardápio. No capítulo 5 de I Tessalonicenses, Paulo deixa que Deus quer pessoas focadas na salvação, e não preocupadas apenas com as coisas desta vida que não trazem a segurança verdadeira. Orar e ser grato estão entre as dicas. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá e tenha uma ótima segunda-feira (1º).