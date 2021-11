No Amapá, 20 são flagrados dirigindo alcoolizados no feriadão

Houve, ainda, dois acidentes, que deixaram 3 pessoas feridas. Nenhum óbito foi registrado nas rodovias federais do Amapá no período.

A Polícia Rodoviária Federal no Amapá divulgou nesta manhã de quarta-feira (3) o balanço da Operação Finados, fiscalização realizada nas rodovias federais no período de 5 dias do feriado prolongado

Segundo o dados, entre a sexta-feira (29) e a meia-noite de terça-feira (2) foram abordados 826 pessoas em 656 veículos.

Houve registro de dois acidentes, que resultaram em 3 pessoas feridas. Nenhum óbito foi registrado nas rodovias federais do Amapá no período.

No entanto, 206 autos de infração foram lavrados, dos quais se destacaram 20 condutores flagrados fazendo uso de álcool ao dirigir.

Eles foram descobertos após exames de etilômetro. Destes flagrados, 10 foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil por estarem com teor alcoólico acima do limite legal de 0,30 mg por litro de ar alveolar (sopro).