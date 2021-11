No Amapá, Assembleia Legislativa evita retorno 100% presencial

Desde março de 2020 não há sessões presenciais 100% e com público nas galerias

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Os deputados estaduais no Amapá estão entre os pouquíssimos segmentos do poder público que tem resistido ao retorno presencial 100%, mesmo com o enfraquecimento da pandemia de covid-19. Entre as casas legislativas, é a única que ainda mantém um modelo remoto de participação nas sessões.

Desde março de 2020, a Assembleia suspendeu as reuniões presenciais, mas no início deste semestre adotou o modelo híbrido, com parlamentares em plenário e por videoconferência.

No entanto, dos 24 deputados do Amapá, em média oito ou 10 aparecem em plenário por sessão. A maioria está em casa, escritório ou viajando.

Em raríssimas ocasiões é permitida a presença de público nas galerias, como no último dia 25 quando uma solenidade homenageou os jovens empreendedores, ou em 20 de novembro no Dia da Consciência Negra. No geral, apenas assessores estão autorizados a acompanhar as reuniões nas galerias.

Quem quiser acompanhar a performance dos deputados, precisa estar atento ao canal da Alap nas redes sociais e sinal aberto da TV Assembleia, isso quando há quórum para as sessões.