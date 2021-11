No Amapá, escola suspende aulas presenciais após confirmação de aluno com covid-19

Escola Estadual Augusto Antunes fica no Centro do município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

As aulas presenciais na Escola Estadual Augusto Antunes, no Centro do município de Santana, foram suspensas após a confirmação de um caso de Covid-19 em um dos alunos. A medida seguirá por pelo menos 21 dias e passa a valer a partir desta sexta-feira (12).

A decisão foi publicada pela direção da instituição nas redes sociais ainda na quinta-feira (11), com o objetivo de comunicar pais e responsáveis. Na nota informativa, a escola destaca que respeita a recomendação da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) e demais órgãos “para garantir a saúde de todos”.

Ainda segundo a nota, as atividades escolares seguirão a partir da próxima semana de modo online para cumprimento do ano letivo. A previsão é de que a recuperação final, que deverá ocorrer no mês de dezembro, aconteça de forma presencial. Veja:

Em nota, Secretaria de Educação (Seed) informou que o estudante foi afastado, que adotará medidas previstas no Plano para situações de contágio e que segue realizando ações de vacinação para a comunidade escolar já se pensando no futuro retorno 100% presencial das unidades de ensino.

Veja o posicionamento na integra:

“A Secretaria de Educação (Seed) informa através desta, que as unidades de ensino do estado estão seguindo os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos competentes e constante nas Diretrizes Pedagógicas e Protocolos de Biossegurança para retorno das atividades presenciais.

A Escola Estadual Augusto Antunes, localizada no município de Santana, informou o afastamento da estudante que apresentou sintomas relativos ao da COVID-19.

A escola juntamente com a Secretária de Educação, o corpo técnico e a comunidade escolar em geral, adotaram as medidas previstas no Plano para situações de contágio.

Vale ressaltar, todas as unidades de ensino do estado estão atendendo aos protocolos de segurança, com disposição de álcool, pias, exigência no uso de máscaras e distanciamento social. As escolas organizam suas estratégias de acolhimento dos estudantes tendo em vista que o retorno das aulas estão disponíveis de maneira gradual e escalonada.

As escolas também garantem um espaço de acolhimento para isolar estudantes ou colaboradores que apresentem esses sintomas.

O Governo do Estado segue realizando ações de vacinação para a comunidade escolar já se pensando no futuro retorno 100% presencial das unidades de ensino.

A Secretaria de Educação está monitorando todas as unidades de ensino para garantir o controle nessa retomada. Além de manter articulação constante com os órgãos de saúde no acompanhamento dos dados epidemiológicos.”