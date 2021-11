No Amapá, festival terá prêmio para o ‘papudinho’ do ano

Abertura será no Bar du Pedro, no Mercado Central de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Inicia nesta quinta-feira (11), o festival de gastronomia de boteco ‘Bar em Bar’, que este ano traz a novidade do prêmio ‘Papudinho 2021’. O palco da abertura é o charmoso e tradicional Bar Du Pedro, no Mercado Central, em Macapá.

Será a 4ª edição do festival, que em 2020 não ocorreu por conta do apagão no mesmo período. Este ano, o evento tem como tema ‘Saúde, vamos brindar a vida!’, que é alusivo ao retorno das atividades do setor após um longo período de confinamento social imposto pela pandemia de Covid-19.

De acordo com o diretor-presidente do MacapaTur, Benício Pontes, o festival acontecerá de 11 a 21 de novembro e tem como um dos critérios a criação de uma receita nova entre frituras, carnes, frios, hambúrgueres, defumados e petiscos deliciosos diferentes do que já é oferecido no cardápio.

Os estabelecimentos participantes receberão a visita dos críticos gastronômicos, que atribuirão notas para destacar os vencedores.

O Festival Bar em Bar é organizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em parceria com o Sebrae e o Instituto Municipal de Turismo (Macapatur), com o apoio do Sicredi, 99Food e patrocínio da Devassa.

O portal SelesNafes.com conversou com o diretor-presidente do MacapaTur, que deu mais detalhes sobre o evento e a premiação ‘Papudinho 2021’. Acompanhe:

Que festival é esse, ocorre em qual período e qual local? É pago?

Trata-se do maior festival de comida de bar, acontece simultaneamente em todo país e no Amapá, desde 2017. Em 2021, acorre no formato de circuito em 23 estabelecimentos e 02 delivery. A degustação tem preço único de R$ 25,00.

Qual o cronograma da programação em Macapá?

De 11 a 21 nos estabelecimentos participantes, com abertura no dia 11 em frente ao Mercado Central de Macapá, às 19h, e encerramento no dia 21 às 15h no Complexo Turístico do Araxá.

A novidade é o prêmio ‘Papudinho 2021’, como ocorrerá a disputa (dinâmica)? É para quem comer e beber mais?

O prêmio, troféu é brindes, de Papudinho do Bar em Bar 2021 é para quem completar por primeiro o circuito de 25 estabelecimentos em Macapá e Santana, ou até o final do evento, que mais visitar. Lembrando que o incentivo é pela gastronomia de bar e consumo consciente de bebidas alcoólicas.

Será em qual dia essa disputa?

São 10 dias para completar a disputa.

Qual o objetivo?

Popularizar a comida de bar, posicionar as marcas dos bares, potencializar vendas para um segmento que foi massacrado pela pandemia, campanhas de cultura Sanitária e consumi consciente.

Qual será a premiação?

Troféu e brindes aos 03 petiscos mais avaliados e ao papudinho do circuito.

Quem fará a avaliação?

A Crítica Gastronômica tucuju (grupo de especialistas e apaixonados por gastronomia).

Tem que pagar inscrição?

Pra o consumidor, basta adquirir os petisco e postar uma foto do petisco nas redes sociais com a hastag #barembarap.