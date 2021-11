Chegamos ao primeiro capítulo de Tito

Compartilhamentos

Boa tarde! Tito perguntou a Paulo o que deveria ser observado antes de escolher as pessoas que seriam lideranças na igreja cristã. Desajustados, beberrões, antissociais e outras pessoas problemáticas não poderiam ser selecionadas para isso. Ouça a análise do primeiro capítulo de Tito com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um ótimo feriado.