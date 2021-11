Novo programa habitacional em Macapá ganha R$ 10 milhões

Randolfe Rodrigues (REDE) e deputado federal Acácio Favacho (PROS) destinaram R$ 5 milhões cada um para as obras.

Um novo programa habitacional financiado com emendas parlamentares terá, em 2022, R$ 10 milhões para começar a ser executado entre a Prefeitura de Macapá e a Caixa Econômica Federal.

Na última sexta-feira (26), senador Randolfe Rodrigues (REDE) tratou sobre a pauta com representantes do agente financeiro do Programa Casa Verde e Amarela, do governo federal. Os recursos serão destinados por ele e do deputado federal Acácio Favacho (PROS) R$ 5 milhões de cada um.

O parlamentar começou a articular a viabilização de recursos atendendo pedido do segmento da construção civil.

Segundo Randolfe, será possível com a emenda dos dois parlamentares a criação de, aproximadamente, 500 novas unidades habitacionais na capital. Além disso, as obras irão gerar cerca de 1 mil empregos diretos.

“A pandemia fez também paralisar o setor da construção civil, o que significa que além de déficit habitacional há perda de postos de trabalho e uma série de consequências negativas na economia. Estamos trabalhando pela retomada de programas desse tipo para solução desses problemas”, destacou Randolfe.

Participaram do encontro, além do senador, a superintendente de rede da Caixa Econômica Federal no Amapá, Shirley Alana Corrêa; o superintendente executivo de governo da Caixa, Rafael Aleixo; a gerente de relações institucionais da Caixa em Brasília, Tatiana Drummond; o secretário municipal de Habitação de Macapá, Rafael Martins; e o diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amapá (Sinduscon), Silvino Dal Bó.