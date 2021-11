“O aluno vai se identificar”, diz professor sobre livros de inglês com textos regionais

Governo do Estado apresentou os livros didáticos na tarde desta segunda-feira (8), na Escola Barão do Rio Branco, no centro de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O professor de língua inglesa da rede estadual de ensino, Rodrigo Trindade, resumiu como sendo “maravilhosa” a experiência de ser um dos autores da série “Xperience”, quatro livros didáticos que o Governo do Amapá lançou, na tarde desta segunda-feira (8), na Escola Barão do Rio Branco, no centro de Macapá.

Os livros são resultado de uma parceria do Estado com o governo do Reino Unido através do programa Skill for Prosperity, um consórcio que contém participação de instituições como o Nova Escola e a Fundação Lemann.

O principal diferencial é a participação de quatro professores autores amapaenses, que foram responsáveis por regionalizar pelo menos 30% dos textos de cada livro.

O estudante encontrará, então, um texto que fala sobre o Bioparque da Amazônia, por exemplo. Essa estratégia, defende o professor Rodrigo, é crucial para o processo de aprendizagem do aluno.

“Isso nunca tinha sido feito no Brasil, foram escolhidos alguns estados e nós fomos contemplados. Isso faz uma diferença para o aluno. Deixamos de trabalhar aquele texto global e colocamos ele aqui para o Estado do Amapá. O aluno vai se identificar, se ver na região dele próprio, se reconhecer dentro do texto. É uma experiência inovadora. Foi maravilhosa essa experiência”, contou o professor.

Ao todo, 47.668 livros serão distribuídos imediatamente aos alunos do ensino fundamental II, do 6º ao 9º ano, da rede estadual de ensino. O Amapá investiu no projeto R$ 944 mil.

“Além disso, nós participamos em regime de colaboração com o 16 municípios. Participamos de maneira direta com material didático, formação continuada de professores, com definição por lei de premiação para as escolas, de gratificação de quem coordena a parte pedagógica do projeto de alfabetização da idade certa, ou seja, somos parceiros de primeira hora de todos os alunos, de todos os municípios, nas redes municipais, então, além de cuidarmos da rede estadual, estamos juntos com os prefeitos das redes municipais no que diz respeito ao fundamental I, com prioridade para a alfabetização, fluência em língua portuguesa e matemática já no 2º ano”, declarou o governador Waldez Góes (PDT).

A professora da rede estadual Carla Castro, que é coordenadora do Skill for Prosperity no Amapá, explicou que a produção e entrega dos livros foi o primeiro passo do projeto, que agora terá foco na formação dos professores.

“O segundo momento, que está em andamento, é a formação desse professor de língua inglesa para utilizar esse material e o terceiro momento é a própria qualificação da fluência e da qualificação linguística desse professor de inglês, então o projeto está trazendo cursos de inglês para professores para que eles possam ter essa formação continuada e estar, realmente, melhorando a prática em sala de aula junto com o material. Isso é um benefício muito grande para os nossos alunos”, concluiu a professora Carla.