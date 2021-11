Jesus é poderoso para nos socorrer

Bom dia! O 2º capítulo de Hebreus começa com um apelo singular para nos apegarmos às verdades para que nunca delas nos desviemos e percamos o foco no que é mais importante. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.