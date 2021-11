Vamos analisar o capítulo 3 de Hebreus

Bom dia! O livro de Hebreus começa como um tratado, transcorre como um sermão e termina como uma carta, com linguagem e estrutura para alcançar o nosso coração. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.