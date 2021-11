Vamos analisar juntos o capítulo 2 de II Tessalonicenses

Bom dia! Alguém se rebelará contra Deus com influência global e agirá como se fosse o próprio Senhor. O apóstolo Paulo lembra dessa passagem do profeta Daniel, e fala de um período apostasia (falso ensinamento) que antecederá a segunda volta de Cristo. Ouça a análise do capítulo 2 de II Tessalonicenses com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quarta-feira (3).