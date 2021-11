Belas lições nos aguardam no segundo capítulo de mais uma carta a Timóteo

Bom dia! O soldado é aquele que segue todas as ordens do seu comandante. No capítulo 2 da 2ª Carta a Timóteo, Paulo faz essa e outras analogias para ilustrar o grande conflito e de que lado estaremos. Não podemos cometer a tolice de abandonar a fé por causa dos outros. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá. Tenha uma ótima sexta-feira (12).