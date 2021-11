Vamos analisar o último capítulo da I Carta a Timóteo e entender o papel do pastor

Bom dia! O líder da igreja deve ter como alvo a espiritualidade e o ensino bíblico dos fiéis, e não ambições pessoais. Doutrinas adulteradas, conceitos teológicos contaminados com o secularismo e filosofias contraditórias à Bíblia devem ser combatidas da Igreja de Cristo. O ‘Leão de Chácara’ é o pastor e o nosso ‘Manual de Instruções’ é a Bíblia. Ouça a análise do capítulo 6 da Carta a Timóteo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.