O que Deus espera de nós no dia a dia. Vamos acompanhar a análise do capítulo 2 de Tito

Bom dia! Devemos sempre perguntar: o que Deus espera de mim hoje? No capítulo 2 da carta a Tito, o apóstolo Paulo ensina que todos nós somos convocados a viver como quem escolheu o Deus único, tendo Jesus como modelo. Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (16).