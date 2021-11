OAB: Após guerra judicial, Auriney é reeleito para o 3º mandato

ADVOCACIA DO AMAPÁ

Votação ocorreu nesta sexta-feira (19)

Por SELES NAFES

Os advogados do Amapá reelegeram para um terceiro mandato o atual presidente da OAB, Auriney Brito. Ele venceu a chapa adversária, encabeçada por Sandra Alcântara, em pleito realizado ao longo desta sexta-feira (19). Menos de 1 mil advogados votaram.

Auriney Brito foi reeleito com 771 votos (77%) contra 207 de Sandra Alcântara (22%). Os dois protagonizaram uma guerra de liminares nos últimos dias em temas como o voto dos inadimplentes e até um pedido de adiamento da eleição.

Auriney foi eleito pela primeira vez em 2018, e seguirá no comando da seccional do Amapá até 2024, com o novo mandato iniciando em 2022. A vice-presidente é Patrícia de Almeida Barbosa.

Veja os demais integrantes da Chapa 10

Secretário-Geral: Edivan Silva dos Santos

Secretária-Geral Adjunta: Camila Rodrigues Ilário

Tesoureira: Roâne de Sousa Góes

Presidente da CAA: Mauro Dias da Silveira Junior

Vice-Presidente da CAA: Paola Julien Oliveira dos Santos

Conselho Federal – Titulares:

Felipe Sarmento Cordeiro

Aurilene Uchôa de Brito

Sinya Simone Gurgel Juarez

Conselho Federal

Suplentes: Wiliane da Silva Favacho

Cristóvão da Costa Miranda

Franco Aurélio de Souza