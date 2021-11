OAB: Auriney defende filho de ministro em chapa e diz que ‘eleição se ganha na urna’

Presidente licenciado e candidato à reeleição vem sendo questionado pela oposição

Por SELES NAFES

O presidente da OAB do Amapá e candidato ao terceiro mandato, Auriney Brito, disse nesta quinta-feira (18) ao Portal SelesNafes.Com que tem considerado o pleito equilibrado, apesar da guerra de liminares com a chapa adversária, e alfinetou: eleição se ganha na urna.

O pleito está marcado para amanhã (19), mas a Justiça Federal ainda vai analisar um pedido da candidata Sandra Alcântara (chapa 11) para que a eleição seja adiada por 30 dias. Brito negou a acusação de abuso de poder feito por ela e defendeu a substituição de candidatos a conselheiros federais em sua chapa, que passou a contar com o nome de um filho do ministro do STJ, João Otávio de Noronha, relator da Operação Mãos Limpas, de 2010.

Auriney Brito está licenciado do cargo de presidente e o pleito está sendo conduzido por uma comissão eleitoral.

“Tenho confiança na integridade da comissão como gestores equilibrados e imparciais. Estou sendo agredido por vários meios de comunicação e não temos reagido, por isso estamos ganhando adesões. Já foram várias tentativas infrutíferas para judicializar e tumultuar o pleito”, avaliou, lembrando que o STJ sustou a liminar que permitia que advogados inadimplentes pudessem votar.

A chapa adversária também alega que teve cerceado o acesso à lista atualizada de advogados aptos a votar.

“Ontem as duas chapas receberam a lista. (…) A oposição está tentando criar um factoide, mas ninguém é bobo. Tenho plena confiança no Judiciário e porque seria uma interferência inaceitável no planejamento democrático da nossa instituição, mas vamos respeitar o Judiciário e prestar as informações necessárias”.

Filho de ministro

A substituição de candidatos em sua chapa para os cargos de conselheiros federais da Ordem também gerou críticas da oposição. Entre os substitutos estão advogados de outros estados e Otávio Menezes de Noronha, filho do ministro do STJ.

Auriney Brito confirma a mudança na chapa, mas alega que o movimento precisou ser feito porque um dos componentes vai assumir um cargo incompatível com a advocacia. Ele também disse que advogadas amapaenses receberam espaço na chapa, entre elas uma irmã.

O candidato negou que a escolha do filho do ministro do STJ seja uma jogada para aumentar sua influência em cortes superiores.

“A chapa é composta por 86 membros e mais 185 presidentes e membros de Órgãos e comissões. Na Vaga de Suplente Estava o Dr. Cristóvão que não pode continuar pois assumirá cargo incompatível com a Advocacia. O Dr. Otávio (Noronha) é advogado inscrito no Amapá, portanto, legitimado a concorrer em qualquer chapa. Acreditamos que a experiência dele fortalecerá nossa instituição na luta contra as violações de prerrogativas, que será prioridade na próxima gestão, como foi nessa”.

“Criaremos uma representação em Brasília pra atuar junto ao CNJ, CNMP e tribunais superiores. Por isso nosso lema é OAB Mais Forte!”, concluiu.