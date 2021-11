Os perrengues que os fanáticos amapaenses enfrentaram para ver a final da Libertadores

De Macapá para Montevidéu, um flamenguista e um palmeirense estão no Uruguai para ver de perto quem conquistará a ‘Glória Eterna’.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Em tempos em que a Champions League europeia arrebata cada vez mais admiradores e expectadores, pela inegável qualidade dos plantéis que dela participam, a Copa Libertadores da América mantém todo o seu charme, tradição e, segundo alguns “boleiros” de carteirinha, é a maior competição de futebol de clubes do mundo.

Independentemente das opiniões, pelo segundo ano seguido a final é realizada entre dois clubes brasileiros. O atual campeão Palmeiras enfrenta o Flamengo, clube que havia vencido a edição anterior.

As duas equipes têm polarizado os últimos anos do futebol brasileiro e dois amapaenses “loucos” por futebol e seus clubes pouco caso fizeram para os gastos da viagem para Montevidéu.

O médico anestesiologista Rodrigo Nery Quintas já está no Uruguai. Primeiro está fazendo uma parada em Punta del Este, concorrido destino turístico do cone sul americano.

Ele contou ao Portal SelesNafes.com que já assistiu jogos do Palmeiras no Mangueirão, em Belém (PA), quando estudava medicina. Mas assistir a uma final de Libertadores do Palmeiras é um sonho, garante o confiante Rodrigo.

“O Palmeiras é o atual campeão da libertadores. Está defendendo o título. Fez a segunda melhor campanha da fase de classificação. Na fase de eliminação conseguiu passar pelo São Paulo e Atlético mineiro. Na minha opinião, é o favorito para o título. Se ganhar será um sonho conquistar o tricampeonato da América. Se perder, faz parte”, declarou o anestesiologista.

Pelo lado do Flamengo, nosso personagem é, assim como em 2019 naquela final contra o River Plate, o animado Charlinho, bastante conhecido da torcida rubro-negra no Amapá.

Ele contou que foi um perrengue danado chegar à capital uruguaia, mas que está muito feliz, ansioso e que “o Uruguai é todo rubro-negro” neste momento.

“Eu tô chegando aqui na praça e a sensação não tem explicação, quem vive de Flamengo é isso, enfrenta qualquer obstáculo, qualquer barreira, o frio que está aqui, é surreal. Tu me entrevistou em 2019 e agora de novo, tá dando tudo certo, a gente vai ser campeão”, declarou Charles Sales.

A Prefeitura de Macapá irá instalar um telão no complexo do Araxá para quem quiser acompanhar a final que ocorre neste sábado (27), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.