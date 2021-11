Parada LGBT terá apenas participantes vacinados, diz coordenação

Quem quiser participar precisa fazer um cadastro na internet para garantir entrada. Evento atende regras do decreto de proteção vida e será transmitido pelas redes sociais.

Só poderá participar presencialmente da 21ª Parada LGBTQIA+, que ocorre no próximo domingo (28), no Estádio Zerão, quem cumprir as exigências estabelecidas pela organização do evento como forma de segurança e proteção contra a covid-19.

Para entrar no local, será preciso fazer uma inscrição online, que é gratuita, e iniciou na terça-feira, 23. São apenas 1 mil vagas – limite estabelecido em acordo com as autoridades sanitárias e fiscalizadoras do Estado.

As inscrições podem ser feitas NESTE LINK, que é o site oficial do evento.

Além do cadastro, o público precisa apresentar, na entrada, a comprovação de vacinação completa contra a covid-19.

Além dessas exigências, o participante deve ter mais de 18 anos e precisa apresentar, no dia do evento, documento oficial de identificação com foto e o comprovante de inscrição, que é emitido pela plataforma online.

“Só poderá participar quem estiver inscrito e o número reduzido de pessoas atende as exigências da Vigilância em Saúde, para evitar problemas com a fiscalização”, destacou o coordenador da programação, Bryan Marques.

A 21ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ será realizada no Estádio Milton de Souza Corrêa, localizado no Bairro Jardim Marco Zero, em Macapá, a partir das 18h. O evento também será transmitido pelas redes sociais.

Programação

Já foram confirmados 11 artistas de performances e música ao vivo, entre eles: Maya Valentino, Samira Catuaba, Gaga Burqa, Lobotomy, Olívia Ponderatto, Monique Mactan, Nika Furiosa, Mady Guerreiro, Rafaela Esteffans, Jhimmy Feiches e Pagodelas. A apresentação será por conta de Katryelle Velmont, Olivia e Renan Almeida.

O Governo do Amapá investe R$ 63 mil em toda a programação, sendo R$ 21,7 mil para pagamento dos artistas e R$ 41.214,48 para os custos com estruturas de palco, sonorização e iluminação.

Com o tema “Resistir para poder existir: Verás que um filho teu não foge à luta”, a programação do “Mês da Diversidade” finaliza no dia 28, com o evento principal. Antes, dia 26, haverá a 4º Marcha das Mulheres LBTI+.