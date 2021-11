Parlamentares anunciam R$ 5,5 mi para os TFDs de Macapá e do Estado

São R$ 4,3 milhões para o programa de Macapá e R$ 1,2 milhão para o TFD do Estado do Amapá.

Parlamentares federais confirmaram R$ 5,5 milhões para viagens e ajuda de custo de pacientes dos Programas de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD) do município de Macapá e do Estado do Amapá.

O anúncio foi feito na quinta-feira (18), na sede do Instituto do Câncer Joel Magalhães (Ijoma), na zona oeste de Macapá.

Aprovado recentemente pela Câmara de Macapá e já sancionado pelo prefeito Antônio Furlan (Cidadania), o TFD Municipal receberá R$ 4,3 milhões em emenda parlamentar, sendo R$ 3 milhões do deputado federal André Abdon (PP) e mais R$ 1,3 milhão do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que também anunciou a destinação de mais R$ 1,2 milhão para o TFD do Estado.

Segundo o senador, o aporte se faz necessário ante as dificuldades enfrentadas constantemente pelos pacientes que buscam tratamento fora do Amapá.

“É uma união de esforços que fazemos hoje aqui em favor da vida. Os amapaenses que necessitam de atendimento médico fora do estado devem receber todo apoio necessário do poder público”, frisou o senador.

Além do senador Randolfe, estiveram presentes na plenária as associações de pacientes de TFD, o prefeito de Macapá, Antonio Furlan, o deputado federal André Abdon, deputados estaduais Paulo Lemos, Cristina Almeida e Edna Auzier; e os vereadores Alexandre Azevedo, André Lima, Luany Favacho, Dudu Tavares, Nelson Souza, Zeca Abdon e Daniel Theodoro.