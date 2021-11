Pavimentação da AP-070 avança no leste do Amapá

Obra já avançou 14 km dos 36,5 km previstos entre o entroncamento com a AP-340, em Itaubal, até o distrito de São Joaquim do Pacuí, zona rural de Macapá.

A pavimentação da AP-070, rodovia estadual que interliga a capital ao leste amapaense, avançou 14 km dos 36,5 km previstos entre o entroncamento com a AP-340, em Itaubal, até o distrito de São Joaquim do Pacuí, zona rural de Macapá.

As obras são executadas pelo Governo do Estado. O serviço faz parte do Plano Rodoviário Estadual, prevê um total de 162,6 milhões e diversas frentes de trabalho.

O governador Waldez Góes realizou uma vistoria na segunda-feira, 29. Conforme o planejamento, a pavimentação também atenderá o ramal que liga a comunidade de Carmo do Macacoari à AP-340.

“Estamos criando as condições para o processo de desenvolvimento regional para que as potencialidades de cada município sejam em favor da qualidade de vida e geração de oportunidades para todos da população”, disse o governador.

A vistoria da comitiva do governo foi acompanhada pelo prefeito de Itaubal, José Serafim Picanço, e técnicos de governo. Os recursos foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM): um aditivo de R$ 6,6 milhões através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Esta etapa do Plano Rodoviário Estadual atende a região leste por ser considerada um grande potencial como celeiro de produção de grãos, proteína animal e derivados, além de atividades turísticas.

O Plano de Desenvolvimento Regional inclui, ainda, a construção de quatro pontes e duas galerias em concreto ao longo da AP-070, como também de outras duas pontes em concreto nos municípios de Itaubal e Amapá, sobre os rios Macacoari e Meruoca, respectivamente.

Em outras etapas, o projeto vai concluir a pavimentação da Rodovia AP-110, no trecho entre São Joaquim do Pacuí e o município de Cutias do Araguari, totalizando 21,3 quilômetros, além da construção de pontes em concreto armado sobre o Igarapé do Garimpo e o Rio Gurupora.