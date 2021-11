Pedra Branca inicia obras de pavimentação e iluminação pública

Município do centro-oeste do Amapá fica a 128 km da capital, Macapá.

A prefeita de Pedra Branca do Amapari, Beth Pelaes (DEM), lançou duas importantes obras para município, que fica a 128 km de Macapá.

Os bairros Reviver, Nova Colina e Açaizal irão receber serviços de posteamento e iluminação pública e as ruas da comunidade do Tucano II, na zona rural, irão ter as ruas pavimentadas com blocos de concreto.

“Os moradores aguardavam por essas obras há muito tempo. A pavimentação e drenagem das ruas no Tucano II além de melhorar a qualidade de vida das pessoas também vai mudar a paisagem da região. Com o novo posteamento e iluminação pública nos bairros, os moradores não terão mais problemas com escuridão e energia de má qualidade”, disse a prefeita.

Os serviços de posteamento e iluminação serão executados com emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (DEM) no valor de R$ 1,5 milhão e para as obras de pavimentação serão utilizados recursos da ex-deputada Janete Capiberibe (PSB), na ordem R$ 813 mil.