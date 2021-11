Personal fornecia receitas falsas para compra de anabolizantes, diz polícia

Profissional de educação física dava receitas médicas com carimbo falso de médico em Macapá.

A Polícia Civil do Amapá descobriu e desarticulou um esquema de venda de receitas médicas falsificadas para compra de anabolizantes esteroides em Macapá.

O flagrante foi feito nesta segunda feira, 29, pela equipe da 6ª Delegacia de Polícia da Capital, localizada no Bairro do Trem.

A investigação começou, segundo o delegado Eduardo Marchette Quadrotti, após a denúncia do médico que tinha seu nome utilizado na fraude.

Os policiais descobriram que os acusados falsificavam receituários médicos com um carimbo com o nome do médico, que é presidente da corregedoria do Conselho Regional de Medicina do Amapá (CRM).

De acordo com Quadrotti, a investigação identificou que as receitas para aquisição dos anabolizantes eram obtidas com um profissional de educação física que prestava serviços de personal trainer em uma academia de Macapá.

O nome dele e de outros envolvidos apontados nas investigações não foram divulgados pela polícia, mas todos foram indiciados e o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia.

Comércio ilegal de anabolizantes

No mês de outubro, a Polícia Civil já havia interceptado uma grande encomenda dessas substâncias que chegou a Macapá através dos Correios – como mostra a capa desta matéria. A apreensão e investigação feita pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Na ocasião, o delegado responsável pelo caso, Sidney Leite, avisou que personais trainers seriam responsabilizados por terem feito a compra. A polícia não informou se os dois casos têm ligação.