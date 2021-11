Pescador é preso por esfaquear cachorro

INTERIOR DO AMAPÁ

Policiais e moradores tentam remover o animal para Macapá

Por LEONARDO MELO

Um homem foi preso em flagrante, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá, acusado de maus-tratos a animais. Ele confessou ter esfaqueado um cachorro, que ficou em estado grave. Moradores e policiais ainda tentam ajuda para remover o animal para Macapá.

A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso ontem (19), por volta das 7h40min, depois que a dona do animal procurou o Ciosp de Oiapoque. O crime ocorreu na localidade ribeirinha de Taparabú, a 40min de voadeira da sede do município.

Chegando ao local, o acusado foi preso em flagrante. Ele estava embriagado e seria um pescador da região que estava em uma bebedeira. Motivo seria uma rixa dele com a família dona do animal.

Depois, em depoimento, ele alegou que feriu o animal porque o cão dele também teria sido ferido pelo cachorro esfaqueado.

“Ele começou a acariciar o cãozinho, e acho que fez isso (agressão) para descontar no cão. Ele disse que esfaqueou porque o Chiclete (nome do animal) seria bravo e teria machucado o cão dele também. Essa seria a motivação. Começou a acariciar, depois ouviram o cão chorando”, explicou o delegado Charles Corrêa, que fez a prisão do pescador.

O delegado pediu ao único médico veterinário da cidade para avaliar Chiclete. O médico recomendou a remoção urgente para Macapá, já que o animal perdeu muito sangue.

Até as 11h, o delegado ainda procurava por ONGs ou clínicas que pudessem ajudar a salvar o cachorro Chiclete.