PIB: Amapá fica acima da média nacional e chega a R$ 17,5 bilhões

Amapá tem o 5º maior PIB da Região Norte e o 3º em ritmo de crescimento.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Amapá cresceu 2,3% entre 2017 e 2019, acima da média nacional, que foi de 1,4%, segundo o resultado divulgado nesta sexta-feira, 12, pelo Governo do Estado e o IBGE.

Entre os principais responsáveis pelo aumento do PIB estão os setores de Serviços, que cresceu 1,9% e representa 88% da economia do Amapá, e o Agropecuário, que teve variação de 0,9%, desempenho melhor que em 2018, quando teve queda de 7,4%.

Segundo a pesquisa, que é feita pela Secretaria de Planejamento (Seplan) em parceria com o IBGE, o PIB per capita também cresceu, com variação de 2,17% em relação a 2018, estimado em R$ 20.688,21.

Por setor, o estudo mostrou desta forma: o primário teve participação de 1,9%; o secundário apresentou 9,3%; setor terciário privado (comércio e serviços) 40,9%; e administração pública 47,9%.

Para o secretário de Planejamento, Eduardo Tavares, o aumento da participação do setor de Serviços na economia é uma tendência global, acompanhada pelo Amapá.

“Muitas atividades passaram a ser realizadas on-line, a forte expansão do e-commerce explica esse aumento considerável do setor não somente no Amapá”, explicou Tavares.

Segundo ele, outro fator que influencia no desempenho econômico do estado são as atividades do setor elétrico.

“Somos o 5º maior PIB da região norte e o 3º em ritmo de crescimento. A geração de energia contribui para mantermos o ritmo de crescimento consistente no setor industrial e, com as recentes concessões nos setores de saneamento e distribuição de energia, projetamos a mesma tendência de crescimento que se mantém desde 2015”, completou.