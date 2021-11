PM prende suspeitos de assaltar posto de combustíveis

Crime ocorreu no Bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens reconhecidos como autores de um roubo a um posto de gasolina, localizado na zona norte de Macapá, foram presos pela Polícia Militar do Amapá na noite desta quarta-feira (17), quando trafegavam numa motocicleta com a placa adulterada com fita isolante.

De acordo com o capitão Rafael Marques, uma equipe de radiopatrulha do 2º Batalhão estava em deslocamento para o Bairro Jardim Felicidade 2, local do crime, quando avistou a dupla fugindo num veículo com as mesmas características repassadas pelo Ciodes – Centro Integrado de Operações da Defesa Social.

“Segundo as vítimas, os infratores subtraíram alguns valores dos frentistas. Mas a caminho do local, a equipe avistou os suspeitos”, resumiu o capitão.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos não obedeceram à ordem de parada e seguiram em alta velocidade pelas ruas dos Bairros Infraero II e Parque dos Buritis, onde foram alcançados.

Com o passageiro da motocicleta foi encontrado um simulacro – réplica – de arma de fogo, um relógio e uma quantia de R$ 315.

“Essa motocicleta já havia sido vista em outros assaltos aqui na zona norte. Ela estava com a placa adulterada com fita isolante”, comentou o capitão Rafael Marques.

Após serem apontados pelas vítimas como autores do assalto, os dois suspeitos foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

Eles foram identificados como Josivan Lina da Silva, de 21 anos, e Willian da Silva Souza, de 19 anos. Nenhum deles tinha antecedentes criminais.