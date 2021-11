PM recupera R$ 20 mil levados em assalto na entrada de banco

Crime ocorreu na tarde de segunda-feira (1º), na entrada de uma agência bancária no Bairro do Trem, zona sul da capital do Amapá.

A Polícia Militar prendeu um suspeito e recuperou parte do dinheiro que foi levado em um roubo na tarde de segunda-feira (1º), em uma agência do Banco Itaú, localizada na Rua Leopoldo Machado, no Bairro do Trem, zona sul de Macapá.

De acordo com informações do 6º Batalhão da PM, o crime aconteceu quando a vítima, por volta de 13h, estacionou em frente à agência. Ela iria fazer um depósito bancário, de valor não informado.

Um homem armado com revólver tomou o malote com o dinheiro da vítima e saiu do local caminhando. Entretanto, o motorista de ônibus presenciou o roubo e anotou a placa da Saveiro de cor preta que estava dando apoio, NEV 1452.

A informação foi passada para todos os batalhões e momentos depois, uma equipe do 6º Batalhão abordou o veículo na rua Odilardo Silva, no Bairro Laguinho, região central da cidade. O condutor do veículo, Rayson Ferreira Dias Sena, de 23 anos, estava de posse de uma porção média de maconha.

No veículo, foi encontrada uma porção de crack e um malote de cor verde com 20 envelopes de depósito contendo R$ 20.358,00 (vinte mil, trezentos e cinquenta e oito reais).

Segundo a PM, o infrator informou que agiu com a ajuda de um comparsa, que estava com a arma e o restante do dinheiro subtraído.

Buscas foram feitas, mas o comparsa não foi localizado. A droga e o dinheiro foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.