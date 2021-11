Pneu “novo” estoura e ônibus tomba em estrada de Mazagão

Sete passageiros estavam dentro do coletivo. Não houve feridos com gravidade

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O tombamento de um ônibus deixou passageiros levemente feridos na Rodovia AP-010, no trecho de acesso a cidade de Mazagão, no fim da manhã desta segunda-feira (8). As informações foram confirmadas pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap).

De acordo com o Setap, o veículo da empresa Lira de Ouro fazia a linha Mazagão/Macapá.

A assessoria de comunicação informou que o acidente aconteceu porque o pneu dianteiro furou num trecho crítico da Rodovia e o ônibus perdeu o controle e foi parar no mato.

“Foi uma fatalidade, pois os pneus eram novos”, disse a assessoria.

Entretanto, imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o pneu estava bastante desgastado (foto em destaque) e, aparentemente, passou por recapagem.

O ônibus trazia pelo menos sete passageiros. Ninguém ficou gravemente ferido. Uma passageira passou mal e ficou em estado de choque, mas sem ferimentos graves.

O trânsito no local ficou lento e atraiu olhares de curiosos. Os ocupantes do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar.