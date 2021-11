Polícia Civil do Amapá vai atrás de 45 procurados por crimes contra o patrimônio

No Amapá, estão sendo cumpridos 45 mandados de prisões e 12 de buscas e apreensões, a maioria de Macapá e Santana.

Por OLHO DE BOTO

As Polícias Civis de todo o país estão nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (17), para cumprir mais de 1 mil mandados de prisão e 190 de busca e apreensão nas 27 unidades federativas, numa ação batizada de Operação Voleur – uma referência a indivíduos que praticam crimes contra o patrimônio.

No Amapá estão sendo cumpridos 45 mandados de prisões e 12 de buscas e apreensões, a maioria nas cidades de Macapá e Santana.

De acordo com o delegado Alan Moutinho, do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI), a operação tem ênfase em pessoas com ordens judiciais de prisão por crimes de furto, roubo e estelionato, receptação.

Equipes de várias delegacias especializadas estão nas ruas para cumprir os mandados. Os presos estão sendo levados para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval. Até o momento 7 presos foram apresentados. Os policiais continuam nas ruas.

A operação é coordenada pelo Conselho Nacional dos Chefes de Polícia (CONCPC) e integra ações policiais desencadeadas em todos os estados para reprimir crimes de latrocínio, roubo, furto, receptação, estelionato, dentre outros, com cumprimento de prisões e de buscas e apreensões.