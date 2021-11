Policial que matou vizinho após desentendimento é condenado a 12 anos

Crime ocorreu no ano de 2014, no Conjunto Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Sete anos após o ocorrido, a Justiça do Amapá condenou um homem acusado de matar o vizinho após um desentendimento. O crime ocorreu no dia 31 de agosto de 2014 e foi julgado na terça-feira (23), no Fórum de Macapá.

De acordo com o inquérito policial, após uma discussão entre vizinhos, em frente ao conjunto Macapaba, zona Norte de Macapá, o policial militar Alberto Júnior de Sá Neto, de 36 anos, com uma pistola, fez vários disparos em direção aos vizinhos Clenildo Sales, de 32 anos, e Ildomar Silva Cruz, com 35 anos à época.

Clenildo levou dois tiros, um na perna e um no peito, na altura do coração. Morreu no Hospital de Emergência. Ildomar foi atingido na coxa direita e sobreviveu.

entendeu que, em relação ao homicídio de Clenildo Sales, o condenado agiu por motivo fútil e que impossibilitou a defesa da vítima, com intenção de matar. Por conta disso, a tese do MP-AP foi aceita e a pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado aplicada.

O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público do Amapá (MP-AP) de homicídio duplamente qualificado e tentativa. A condenação foi de 12 anos de reclusão em regime fechado. Como efeito da condenação, Sá Neto perdeu o cargo de policial militar.

A tese de acusação foi defendida pela titular da 2ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri, promotora Klisiomar Lopes. Ela comemorou a decisão.

“O condenado não deu chance alguma de defesa à vítima, conforme se demonstrou através das provas nos autos. Seguiremos realizando nosso trabalho com a responsabilidade que essa atividade exige”, frisou a promotora.