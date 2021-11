Politizando: Clécio ‘se muda’ para Vitória

Clécio ao lado do ex-prefeito de Vitória, Adelson Ferreira, durante entrevista em rádio local

Por SELES NAFES

Clécio em Vitória do Jari

Depois de dois meses e meio residindo em Laranjal do Jari, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), ‘se mudou’ para a vizinha Vitória do Jari, também no Sul do Amapá. Clécio estava em Laranjal desde o dia 6 de setembro vivendo o cotidiano das famílias da região, além de visitar fábricas de beneficiamento de castanha, celulose e outros segmentos da economia local.

Os ‘únicos’

No projeto de imersão que ele chamou de ‘Pelo Amapá Inteiro’, Clécio já passou três meses em Santana, dois meses e meio em Laranjal e agora chega a Vitória. A próxima ‘residência’ será Oiapoque. Além de Gilvam Borges (MDB), o ex-prefeito de Macapá é o único que assumiu até agora uma pré-candidatura ao governo do Estado. Só falta escolher o novo partido. O prazo final é março do ano que vem, mas o anúncio deve ocorrer ainda neste ano.

Planos da oposição

Todos os 24 deputados estaduais do Amapá deverão concorrer em 2022, mas nem todos à reeleição. Dos três que fazem oposição, por exemplo, dois tentarão a Câmara Federal: Paulo Lemos (Psol) e Cristina Almeida (PSB). O terceiro parlamentar do bloco, Dr Victor (Rede), tentará renovar o mandato.

Planos II

Cristina Almeida, que está terminando o segundo mandato como deputada estadual, foi convencida pela família Capiberibe a tentar uma vaga de deputada federal, mesmo já existindo o projeto de reeleição de Camilo Capiberibe. A legenda acredita que poderá ter votos suficientes para eleger dois deputados federais.

Federação Rede/Psol

O deputado estadual e pré-candidato a federal, Paulo Lemos, acredita que até fevereiro já estará criada a federação Rede/Psol. Diferente de uma fusão, que dá origem a uma nova sigla, a federação terá tempo de vida de quatro anos.

Federação II

A futura federação aposta numa candidatura do senador Randolfe Rodrigues (Rede) ao governo do Estado e de João Capiberibe ao Senado.

Tensão na OAB

Na próxima sexta-feira (19), os advogados do Amapá escolhem os novos dirigentes da seccional da OAB. Para variar, o clima é de guerra entre Auriney Brito, que tenta o terceiro mandato, e Sandra Alcântara, a desafiante. Na semana passada, ela conseguiu uma liminar permitindo que os profissionais inadimplentes com a anuidade possam votar no pleito, esperando que isso reequilibre o processo.

Climão

Clima E por falar em clima, há quem garanta que o clima é de cordialidade entre Waldez Góes (PDT) e o vice Jaime Nunes (Pros). “Eles só não se falam”, diz um assessor muito próximo de ambos.