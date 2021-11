Politizando: Climão no PDT e a concorrência no PTB

Goreth Sousa, secretária de Educação do Estado, estaria tentando cooptar equipes de pré-campanha de outros colegas

Por SELES NAFES

Tensão interna

Com um time fortíssimo para as eleições do ano que vem, o PDT do Amapá experimenta um período de tensão interna. A concorrência é grande formar os melhores times de cabos eleitorais, e quem anda colecionando desafetos nesse cenário é a secretária de Educação, Goreth Sousa.

Cooptação

Além de já ter um supertime de secretários adjuntos, maior do que em qualquer outra secretaria, Goreth é acusada de tentar cooptar as equipes de pré-campanha de outros colegas que querem concorrer nas eleições. Ela encomendou uma pesquisa de consumo interno para medir seu cacife eleitoral, inclusive para o cargo de governador.

Tensão III

Os companheiros de partido não só ficaram fulos da vida, como têm levado uma lista de reclamações ao chefe e presidente do partido, Waldez Góes.

Palmira x Guaracy

O pastor Guaracy Júnior, recém-filiado no PTB, terá uma concorrente interna pelo direito de disputar o Senado pela legenda, a coronel PM Palmira, que andava sem partido. Ela aceitou convite de Kássyo Ramos, presidente estadual do partido.

Podemos

Patrícia, Cirilo, Diogo Sênior e Lêda Sadala estão formando uma nominata no Podemos. O objetivo: Câmara dos Deputados.

Desistência

A diretora-técnica do Sebrae do Amapá, Marciane Santo, ao que tudo indica, desistiu de seguir uma carreira política. Os mais chegados afirmam que ela optou em continuar no mercado privado, depois de uma longa avaliação que durou três meses sobre o cenário político.

Dilson

Decisão tomada: Dilson Borges, ex-MDB, será candidato a deputado federal pelo Pros, partido do vice-governador Jaime Nunes.

Carta na manga

Lucas Abraão pode ser a carta da manga de Randolfe para o governo do Amapá, isso se Randolfe declinar da indicação do partido e dos aliados do PSB.

Dobradinha

O deputado estadual Paulo Lemos (Psol) e o vereador André Lima (DEM) discutem uma dobradinha. A ideia é unir forças para disputar cadeiras de deputado federal.