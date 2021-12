Politizando: No governo até o fim

Vice-governador Jaime e Waldez na eleição de 2018: Waldez dá sinais de que governará até o primeiro de janeiro de 2022

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), tem dito a assessores mais próximos que não pretende mesmo arredar o pé do Setentrião antes de terminar seu mandato, em 1º de janeiro de 2022. Apoiadores do vice-governador Jaime Nunes (Pros) têm alimentado a esperança de uma renúncia de Waldez em abril, o que daria a chance de Jaime concorrer governando.

Cafezinho

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), pré-candidato ao governo do Estado, revelou nesta terça-feira (30) que tem tomado cafezinho com muitas lideranças de centro, entre elas o atual prefeito Dr Furlan (Cidadania). Na pauta, uma possível filiação. PSD, Avante, PSDB, PDT, PP e até o PT também estão entre os partidos com quem ele tem conversado. Contudo, uma decisão só deverá ser tomada na transição para 2022.

Cafezinho II

Hoje, no programa Tribuna da Cidade, do jornalista Carlos Lobato, Clécio também disse que não deixou de conversar com o amigo e ex-aliado Randolfe Rodrigues: ‘tivemos um afastamento momentâneo, mas cada coisa tem um lugar na minha história, minha consciência e meu coração. Tudo isso vai se juntando no mosaico que sou hoje’.

Live

57.000. Essa foi a quantidade de comentários feitos apenas no Facebook durante a live do ex-prefeito de Macapá ao se despedir do Vale do Jari. Nos últimos três meses, Clécio residiu em Laranjal e Vitória do Jari e está de malas prontas para ‘morar’ em Oiapoque.

Advogado na Alap

O advogado Waldenes Barbosa assinou ficha de filiação no Podemos, o mesmo partido do ex-juiz Sérgio Moro. Durante evento da legenda, posou ao lado do general Santos Cruz, ex-ministro de Bolsonaro cotado para ser vice na chapa de Moro. Waldenes, por sua vez, está de olho numa vaga na Assembleia Legislativa.

Pesquisas internas

Mesmo sem ainda ter confirmado a pré-candidatura, o senador Randolfe Rodrigues (Rede) tem pontuado bem nas pesquisas de consumo interno para o governo do Estado. Seria o principal rival do ex-prefeito Clécio Luis (sem partido), com muito mais densidade eleitoral que o vice-governador Jaime Nunes (Pros).

Indecisão

Jaime, aliás, decidiu não fechar com o MDB e nem com o PSD, de Lucas Barreto. Vai ficar mesmo no Pros.

Mutirão

O médico Mauro Secco comemorou o início de um mutirão de cirurgias oncológicas no Hospital São Camilo com recursos indicados pelo senador Lucas Barreto (PSD). No total, são R$ 5 milhões para cirurgias oncológicas, de traumas, bariátricas e reversão de ostomizados.