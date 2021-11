Politizando: Volta à cena e os partidos em vista

Os bastidores da política

Por SELES NAFES

Ressurgiu

O ex-prefeito de Santana e ex-deputado estadual por vários mandatos, Rosemiro Rocha, reapareceu publicamente neste fim de semana. Ele recebeu lideranças do PTB, entre elas o presidente estadual da legenda, Kássyo Ramos, para comemorar seu 70º aniversário.

Furlan e Clécio

Furlan e Clécio poderão estar juntos na mesma casa política, mas separados na política. Além de Avante e PSDB, agora o Cidadania, partido do atual prefeito de Macapá, entrou no radar do ex-prefeito Clécio.

Indenizações

O senador Randolfe esteve semana passada em Macapá tratando sobre as ações de indenizações das famílias vítimas do apagão do ano passado. Ele segue mais preocupado com o ‘trabalho’ do que com eleição, digamos assim.

Renovação

Novos nomes no campo mais progressista devem ser a apostas de alguns partidos. Lucas Abraão, Alzira Nogueira e Janaína Correa puxam a fila da renovação. Lucas Abraão talvez seja o mais experiente. Em 2018, ele bateu na trave na eleição para deputado federal pela Rede.

Privatização

Preparem os bolsos ou desliguem os equipamentos elétricos. Equatorial, a empresa que venceu o leilão da CEA, assumirá a operação de distribuição a partir do próximo dia 16. Assim como ocorreu em outros estados onde a privatização foi concluído, houve reajuste da tarifa.

Palmira

A tenente-coronel Palmira vem manifestando interesse de, mais uma vez, disputar uma eleição para o Senado. A primeira vez foi em 2014, quando ficou em 5º lugar no pleito vencido por Davi Alcolumbre (DEM). Palmira está sem partido.

Alvo

E por falar em Davi, o senador do DEM continua sendo caçado, implacavelmente, por grupos bolsonaristas nas redes sociais.