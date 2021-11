Pós-pandemia: Randolfe confirma R$ 9,1 milhões para municípios

Dinheiro já foi empenhado para as prefeituras

O Ministério da Saúde publicou portaria no último dia 9 de novembro confirmando a liberação de R$ 9,1 milhões para os municípios do Amapá em 2022. Os recursos são de emenda do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e são destinados a ações pós-pandemia.

O dinheiro, que já foi empenhado, será usado pelas prefeituras no trabalho de reabilitação, prevenção de novos surtos, tratamento continuado de sequelas, entre outras ações.

Macapá receberá a maior parte dos investimentos (R$ 3 milhões), seguida de Santana (R$ 1,5 milhão) e Laranjal do Jari (R$ 1 milhão). O saldo será dividido entre todos os outros municípios.

Amapá R$ 120.000,00

Calçoene R$ 145.000,00

Cutias R$ 85.000,00

F. Gomes R$ 100.000,00

Itaubal R$ 75.000,00

Mazagão R$ 285.000,00

Oiapoque R$ 360.000,00

P. Branca R$ 225.000,00

Porto Grande R$ 290.000,00

Pracuúba R$ 200.000,00

Serra do Navio R$ 70.000,00

Tartarugalzinho R$ 230.000,00

Vitória do Jari R$ 210.000,00

“Começamos a vencer com a vacinação os difíceis quase dois anos de pandemia e precisamos continuar fortalecendo a prevenção, o cuidado e a recuperação das pessoas. Estamos ajudando as prefeituras a cumprirem essa tarefa para seguirmos salvando vidas”, declarou o senador.