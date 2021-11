Pré-matrícula: Amapá inicia a Chamada Escolar 2022

Procedimento para escolas estaduais e municipais de todo estado começou hoje, 16 de novembro, e prossegue até 15 de dezembro.

Compartilhamentos

Começou nesta terça-feira (16), a Chamada Escolar para o ano letivo de 2022. Coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seed), o procedimento faz parte do processo para garantir vaga no próximo ano letivo e prossegue até 15 de dezembro.

Para efetuar a pré-matrícula, é preciso acessar:

– LINK 1

– LINK 2

O processo é voltado para quem tem interesse em estudar nas escolas estaduais e municipais das zonas urbana e rural dos 16 municípios, com ingresso no 1° e 2° período da educação infantil; 1° e 6° ano do ensino fundamental; 1° ano do ensino médio; e 1ª e 2ª etapas da modalidade do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados em estudar nas escolas estaduais e municipais localizadas na zona rural dos municípios onde não haja acesso à internet devem preencher um formulário impresso presencial nas unidades escolares mais próximas.

As informações declaradas no formulário serão inseridas na plataforma Sigduc pela secretaria escolar onde o documento foi preenchido.

Documentos

Para os responsáveis: RG; CPF; Comprovante de Residência e E-mail;

Para o estudante menor de 18 anos: certidão de Nascimento; CPF; Carteira de Identidade e Cartão do SUS;

Para o maior de 18 anos: Certidão de nascimento; CPF; Carteira do Sus e E-mail

O processo de Chamada Escolar é pré-requisito para os próximos passos do reordenamento escolar 2022, mas, não garante