Prefeito tem casa invadida por homem armado com terçado e recebe ameaças

Divino Rocha é prefeito do município de Ferreira Gomes, a 140 km da capital do Amapá.

Compartilhamentos

O prefeito do município de Ferreira Gomes, Joao Álvaro Rocha Rodrigues, o Divino Rocha, teve a casa invadida por um homem armado com um terçado e uma barra de ferro para ameaçar o político. O caso ocorreu por volta de 20h15min.

A Polícia Militar do Amapá foi avisada do ocorrido e uma equipe do 7º Batalhão foi até o local. Nas proximidades da residência do prefeito, avistou o homem portando a barra de ferro e o terçado.

O sargento Ailan Machado tentou verbalizar com o infrator, que partiu para cima do policial com a barra de ferro. O militar estava armado com espingarda calibre 12, com munição não letal e tentou efetuar um disparo para conter o ataque. Contudo, a arma deu pane e não disparou.

Nisso, o infrator atingiu o militar, por pelo menos três vezes, com a barra de ferro. Mas o sargento defendeu os golpes com o antebraço esquerdo e entrou em luta corporal com o agressor.

Para acudir o companheiro de farda e conter o infrator, o cabo R. Belém acertou um disparo na perna esquerda do infrator.

Identificado como Reinaldo Sarmento Santos, o agressor foi levado à Unidade Mista de Saúde, e depois encaminhado ao Hospital de Emergência de Macapá. Ele responderá por tentativa de homicídio contra o militar atacado.

A polícia não informou os motivos pelos quais, Sarmento invadiu a casa do prefeito.