Presos responsáveis por recrutar novos membros para facção

São 5 mandados para municípios do interior do Amapá e 9 na capital, Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá foi às ruas na manhã de hoje (16) para cumprir 14 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa. Até agora, 4 foram presos, dois homens no município de Calçoene e dois na capital amapaense.

São 5 mandados para municípios do interior e 9 na capital, Macapá.

De acordo com o delegado Leonardo Alves, responsável pela ação, os investigados são responsáveis pelo recrutamento de novos faccionados, os chamados “soldados do crime”.

Em Macapá, no Bairro Araxá, zona sul, os agentes do Ciosp Novo Horizonte, sob o comando do delegado Leonardo Brito, prenderam Ifrain Dato Lacerda, de 19 anos. No Bairro Santa Rita, região central, o alvo da polícia foi Benedito Guerra da Silva, de 43 anos.

A operação, que é coordenada pelo Departamento de Polícia da Capital – que abrange delegacias de bairros de Macapá – ainda está em andamento, com possibilidades de novas prisões.

“Esses dois que já estão aqui [Ifraim e Benedito], assim como os demais, seriam integrantes de organização criminosa e essa é a razão da prisão, eles já tem passagens por outros crimes, como tráfico, roubo, homicídio, porte de arma, mas o mandado especificamente desta operação é que esses suspeitos são do núcleo de cadastramento de novos membros desta facção, eles tinham essa função específica”, explicou o delegado Leonardo Alves.

Segundo ele, de agosto até aqui, esse núcleo arregimentou 200 novos membros para a facção, que não teve o nome divulgado pelas autoridades.