Procurado é flagrado rastejando no entorno do presídio

Penitenciária do Amapá fica na zona oeste da capital Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem que estava sendo procurado pela Justiça do Amapá foi encontrado justamente ao lado do lugar onde deveria estar cumprido pena.

Ademias Teles Miranda, o ET, de 45 anos, foi preso no domingo (14), flagrado por policiais penais numa área restrita no entorno do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

De acordo com o delegado plantonista do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval, Leonardo Alves, a suspeita é de que ele tenha arremessado porções de drogas por cima das muralhas para dentro do presídio. Foram feitas buscas pela região, mas o crime não foi comprovado.

Contudo, os policiais descobriram que ET responde pelo crime de homicídio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto. Por isso, foi encaminhado ao Ciosp Pacoval.

“Ele não foi colaborativo, não quis dizer o que estava fazendo ali, se estava aa mando de alguém. Apesar de vestígios de que estaria jogando drogas ou outro objeto para dentro do Iapen não terem sido encontrados, ele era procurado por uma sentença condenatória por crime de homicídio. Ele foi apresentado com um aparelho celular, que se o juiz autorizar, será periciado”,

ET foi encaminhado de volta ao Iapen para cumprir o restante da sentença.