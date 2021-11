Programa Mais Visão vai atender indígenas

Estimativa é atender mais de 1,3 mil pessoas das aldeias Cumenê, Manga e Cumarumã, no município de Oiapoque, no norte do Amapá, a 590 km de Macapá.

Iniciou nesta quinta-feira (4) as triagens do Programa Mais Visão para atender a mais 1,3 mil indígenas das aldeias Cumenê, Manga e Cumarumã, no município de Oiapoque, no norte do Amapá, a 590 km de Macapá.

Pessoas com idade igual ou superior a 40 anos terão prioridade nos atendimentos, que devem resultar em procedimentos cirúrgicos oftalmológicos a serem realizados a partir de dezembro. Independente do público prioritário, a equipe técnica da Mais Visão atenderá demandas espontâneas.

As cirurgias de catarata e pterígio acontecerão em cada um dos polos indígenas, com auxílio técnico do Núcleo de Saúde do Indígena (Nesi) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) e do Distrito Sanitário Especial Indígena (Disei).

Uma estrutura com sala cirúrgica equipada, além de espaços para exames e consultas pré e pós-operatórias irão assegurar o atendimento aos pacientes.

Os casos que necessitarem de acompanhamento ou avaliação de retinólogo e glaucomatólogo serão encaminhadas para o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), sede do programa Mais Visão, em Macapá.

Triagem

Cumenê

260 pacientes acima de 40 anos

Datas: 04, 05 e 06 de novembro

Manga

702 pacientes acima de 40 anos

Datas: 10, 11, 12, 13, 14 e 15 de novembro

Cumarumã

405 pacientes acima de 40 anos

Datas: 26, 27 e 28 de novembro

Mais Visão

O programa é fruto de uma parceria do Governo do Amapá com o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), e conta com recursos destinados pelo senador Davi Alcolumbre e Tesouro Estadual. Em 1 ano e 2 meses, o Mais Visão já realizou 232.738 atendimentos, entre consultas, cirurgias e acompanhamento pós-cirúrgico.

Contatos

Todos os contatos disponibilizados são para atendimento via WhatsApp. A orientação do serviço de oftalmologia é que toda a documentação necessária seja enviada e o usuário aguarde a vez, pois as mensagens são respondidas por ordem de recebimento. Se várias mensagens forem enviadas em dias alternados, o usuário do serviço vai parar no final da fila.

Os documentos necessários para atendimento são cartão do SUS e documento de identificação oficial com foto. Os pacientes com idade inferior a 55 anos necessitam de laudo médico.

Cirurgias de catarata em Macapá: (96) 98116-0978

Cirurgias de pterígio em Macapá: (96) 99195-2036

Cirurgias de catara e pterígio em Laranjal do Jari: (96) 99119-0429

Cirurgias de catara e pterígio em Oiapoque: (96) 99185-7813

Caso o paciente não tenha a possibilidade de manter comunicação via Whatsapp, é possível marcar os procedimentos presencialmente no setor de oftalmologia do Hospital de Clínicas Alberto Lima (Hcal), localizado na Avenida Fab, 69, centro.