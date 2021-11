Radares na BR-210 estão adequados, diz Ipem

Radares ficam em trecho urbano da zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O Instituto de Pesos e Medidas do Amapá (Ipem/AP) inspecionou, nesta quinta-feira (4), medidores de velocidade para veículos automotivos (radares) fixados no trecho urbano da BR-210, na zona norte de Macapá.

A ação fiscalizou 4 instrumentos e verificou a exatidão das medições efetuadas por estes equipamentos.

De acordo com o coordenador técnico operacional do Ipem, Ronildo Nobre, os radares em uso são submetidos à verificação de caráter obrigatório anualmente. O objetivo é que os radares possam controlar de forma correta a velocidade de circulação dos veículos, a fim de coibir os excessos de velocidade nas vias, ruas, rodovias.

A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. Os equipamentos no estado são geridos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

“Utilizamos em nosso veículo um equipamento chamado de cronotacógrafo que indica e registra, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo. Com ele é possível dizer se o radar está operando corretamente. A margem de erro permitida é de 4 km para mais ou para menos”, explicou.

O veículo com os fiscais passa cinco vezes por cima de cada pista com radares de laço e lombada. Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por um ano. Quando haja reprovação a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro, o que é feito durante a fiscalização.

“Em caso de pessoas que passaram pelo radar que não estava fazendo cálculo correto, o Inmetro tem que ver pelo certificado se ele tá com validade ou não, se tiver é validado, caso não é suspensa”, detalhou Ronildo Nobre.

Nas ações passadas, a fiscalização identificou falhas. Já nesta estava tudo normalidade.

Vale lembrar que para as multas emitidas em função dessas medições serem legítimas, o medidor de velocidade precisa ter sido verificado e aprovado pelo Ipem/AP, e estar dentro do prazo de validade. Para saber se o medidor de velocidade está dentro da validade, o cidadão pode acessar o PSIE (Portal de Serviços do Inmetro nos Estados), pelo site https://servicos.rbmlq.gov.br/.