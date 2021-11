Ramal do Macacoari: Davi anuncia início do asfaltamento

Obra mobiliza 60 operários e deve estar pronta ainda em janeiro

No ano que vem, pela primeira vez, visitantes chegarão à festa de São Sebastião, em Itaubal, por um ramal asfaltado ligando o distrito do Carmo do Macacoari à Rodovia 070. O início das obras, tocadas pelo governo do Estado, foram confirmadas nesta sexta-feira (19) pelo senador Davi Alcolumbre (DEM).

A obra está orçada em R$ 11 milhões, e faz parte do plano rodoviário estadual, com recursos liberados no BNDES após articulação do senador.

“Todos nós reconhecemos a importância dessa região, da tradição da Festa do Macacoari e o valor dessa importante comunidade. O ramal, a pavimentação, tudo será um vetor do desenvolvimento para o município de Itaubal, que já tem tantas riquezas e vocações, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, das riquezas naturais e do turismo. Vai ter festa e vai ser linda”, disse o senador Davi.

A festa de São Sebastião é um dos maiores eventos religiosos e culturais do Amapá, com três dias de programação em homenagem ao padroeiro da localidade. A data conta ainda com atividades esportivas e a famosa corrida de cavalos, além de um baile no sábado.

A previsão do governo é de que o Ramal do Macacoari esteja pronto ainda em janeiro, graças ao empenho de aproximadamente 60 trabalhadores que têm a missão de asfaltar 9 quilômetros.

“O senador Davi tem sido um parceiro fundamental para todas as obras que visam ao desenvolvimento do Amapá”, comentou o governador Waldez Góes.